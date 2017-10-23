Tervbeszéd

2017. október 23.,
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2017. október 23., hétfő 21:40, frissítve: hétfő 21:42

Kormányváltásról és kiegyezésről beszélt a Jobbik elnöke. Vona Gábornak elege van a törzsi háborúkból. Akkor végleg leszámoltak a radikálisokkal? Ezt is megkérdeztük Z. Kárpát Dánieltől.

Z. Kárpát DánielEgyenesen

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