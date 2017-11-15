2017. november 15.,
szerda, Albert, Lipót napja

Telefonos segítség

Hír TV

2017. november 15., szerda 22:14, frissítve: szerda 22:18

A Soros-konzultációra buzdító telefonos kampányt indít a Fidesz. Szijjártó hangján győzködik az embereket, hogy töltsék ki a kérdőívet. Vendégünk volt a Political Capital igazgatója, Krekó Péter.

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nemzeti konzultációKrekó PéterEgyenesen

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