2017. november 16.,
csütörtök, Ödön napja

Tárt karokkal

Hír TV

2017. november 16., csütörtök 19:32, frissítve: csütörtök 23:14

Már nemcsak az orvosok igazolnak át a magánkórházakhoz, hanem a betegek is. A Róbert Károly Magánkórház operatív igazgató szerint több tízezer család számára már az ő intézményük az sztk. Vendégünk volt Lantos Gabriella.

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Lantos GabriellaEgyenesen

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