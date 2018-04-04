2018. április 4.,
szerda, Izidor napja

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2018. április 4., szerda 21:00, frissítve: szerda 22:28

Nagy a felelősség a Momentumon is – mondják a visszalépéseket bejelentő baloldali pártok. Tárgyalást vagy egyoldalú visszalépéseket várnak tőlük. Mit tesz a Momentum? Megkérdeztük Benedek Márton képviselőjelölttől.

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