2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Szülői engedéllyel

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2018. január 18., csütörtök 21:47, frissítve: csütörtök 21:48

Akár tízezer középiskolás is ott lehet a Parlament előtt a pénteki tüntetésen. A demonstrációt a Független Diákparlament szervezi, mint mondja, azért, hogy ne kelljen elmenni az országból. Vendégeink voltak Gyetvai Viktor és Tarnay Kristóf Ábel.

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