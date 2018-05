GULYÁS GERGELY: AZ ÚJ KORMÁNYZATI STRUKTÚRA BIZTOSÍTJA A KÖVETKEZÕ NÉGY ÉV KORMÁNYZÁSÁNAK SIKERÉT. LEMONDOTT PARLAMENTI MANDÁTUMÁRÓL JANICZAK DÁVID, ÓZD JOBBIKOS POLGÁRMESTERE, HOGY TOVÁBBRA IS A VÁROST VEZETHESSE. JANICZAK DÁVID PARLAMENTI MANDÁTUMÁT POTOCSKÁNÉ KÕRÖSI ANITA VESZI ÁT. TISZTÚJÍTÁST TART SZOMBATON A JOBBIK, A KONGRESSZUSON KÉT-KÉT ELNÖKJELÖLT ÉS ELNÖKHELYETTES-JELÖLT INDUL. AZ ELNÖKI POSZTÉRT SNEIDER TAMÁS ÉS TOROCZKAI LÁSZLÓ, AZ ALELNÖKI POSZTÉRT GYÖNGYÖSI MÁRTON ÉS DÚRÓ DÓRA INDULNAK. CSAK AKKOR INDUL A FÕPOLGÁRMESTERI SZÉKÉRT TARLÓS ISTVÁN, HA A BUDAPESTIEK KÖZVETLENÜL VÁLASZTHATJÁK MEG FÕPOLGÁRMESTERÜKET. TARLÓS ISTVÁN OPERATÍVABB, SZOROSABB EGYÜTTMÛKÖDÉSRE SZÁMÍT AZ ÚJ KORMÁNNYAL. 6 MILLIÁRD FORINTÉRT ÉPÍTHET MÉLYGARÁZST A VÁROSLIGET ALÁ TIBORCZ ISTVÁN VOLT ÜZLETTÁRSA G7. MÁJUS VÉGÉIG IGÉNYELHETIK A TÁRSASHÁZAK A TÉLI REZSICSÖKKENTÉST. A SÁNDOR-PALOTÁBAN FOGADTA JUAN MANUEL SANTOS KOLUMBIAI ELNÖKÖT ÁDER JÁNOS. ÁDER: MAGYARORSZÁG ÉS KOLUMBIA TÖBB TERÜLETEN IS EGYÜTTMÛKÖDHET. LEVÉLBEN GRATULÁLT ORBÁN VIKTORNAK PETER PELLEGRINI SZLOVÁK MINISZTERELNÖK. A MAGYAR MINISZTERELNÖK ELSÕKÉNT VARSÓBA LÁTOGAT MAJD, MÁR JÖVÕ HÉTFÕN. A MEGTÁMADOTT MONTENEGRÓI ÚJSÁGÍRÓ ÜGYÉNEK KIVIZSGÁLÁSÁT KÖVETELI AZ EU. OLIVERA LAKICRA KEDDEN KÉSÕ ESTE LÕTTEK RÁ EDDIG ISMERETLEN ELKÖVETÕK A HÁZA ELÕTT. LEMONDOTT A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA ÜGYNÖKSÉG ALELNÖKE, DÖNTÉSÉT NEM INDOKOLTA MEG. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK AZT KÖZÖLTE, HOGY LONDON TARTJA MAGÁT AZ ATOMALKUHOZ. FELMENTETTE A ROMÁN LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG A KORRUPCIÓVAL GYANÚSÍTOTT EGYIK VOLT ALKOTMÁNYBÍRÓT. AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ PROBLÉMÁJÁT EURÓPÁN KÍVÜL KELL MEGOLDANI JELENTETTE KI A CSEH KORMÁNYFÕ. SZIJJÁRTÓ PÉTER: UGYANOTT TARTUNK, MINT 2015-BEN, VÉDTELENEK EURÓPA DÉLI ÉS DÉLKELETI HATÁRAI. MEGSZAVAZTA A PARLAMENTI KÉPVISELÕK FIZETÉSÉNEK CSÖKKENTÉSÉT A LENGYEL SZEJM. SZABADLÁBRA KERÜLHET ANVAR IBRAHIM MALAJZIAI ELLENZÉKI VEZETÕ, AKI 2015 ÓTA ÜL BÖRTÖNBEN. EGY EMBER MEGHALT, TÖBB MINT 150 PEDIG MEGSÉRÜLT A PALESZTINOK GÁZAI-ÖVEZETI TÜNTETÉSÉN. FEGYVERESEK ROHAMOZTÁK MEG A NICARAGUAI FÕVÁROS, MANAGUA MÛSZAKI EGYETEMÉNEK ÉPÜLETÉT, EGY DIÁK MEGHALT. ENSZ: JELENTÕSEN MEGNÕTT A CIVIL ÁLDOZATOK SZÁMA ÁPRILISBAN A JEMENI HÁBORÚBAN. HOLTAN TALÁLTAK LÕTT SEBEKKEL HÉT EMBERT, KÖZTÜK NÉGY GYEREKET AUSZTRÁLIÁBAN. ELGÁZOLT EGY EMBERT A VONAT SZENTGOTTHÁRDNÁL, AZONNAL MEGHALT. NÉGY DROGDÍLERT FOGTAK EL A RENDÕRÖK BUDAPESTEN, TÖBB KILÓ KÁBÍTÓSZERT TALÁLTAK A HÁZKUTATÁSOK SORÁN. LEMOSSÁK AZ ÁRPÁD HIDAT, EMIATT RÉSZLEGESEN LEZÁRNAK EGY-EGY FORGALMI SÁVOT A HÉTVÉGÉN.