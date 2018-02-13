2018. február 14.,
szerda, Bálint, Valentin napja

Szélsőjobb térnyerés

Hír TV

2018. február 13., kedd 21:32, frissítve: kedd 21:35

Igény van a szélsőjobboldali radikalizmusra – ezt már a Fidesz is felismerte. Szélsőjobboldali párt lett a kormánypártból? Erről is kérdeztük Krekó Péter politológust.

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Krekó PéterEgyenesen

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