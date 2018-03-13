2018. március 13.,
kedd, Krisztián, Ajtony napja

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Szélhámosság?

Hír TV

2018. március 13., kedd 21:47, frissítve: kedd 22:40

Csak egy csengeri szélhámos verte át Kósa Lajost, vagy valóban eurómilliárdokat bíztak rá? A közjegyzői okirat hitelességét nem cáfolta a miniszter. A stúdióba vártuk az LMP társelnökét, Hadházy Ákost. 

 

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