2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Százezer nyugdíjas dolgozhat

Hír TV

2017. december 4., hétfő 22:29, frissítve: hétfő 22:59

350 ezer felesleges közalkalmazottat rúgna ki Demján Sándor VOSZ-elnök, hogy az üzleti szférában legyen elég munkaerő. A nyugdíjasokra is számítanak, akár százezren is újra dolgozhatnak. Itt volt Dávid Ferenc főtitkár.

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