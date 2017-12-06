2017. december 6.,
szerda, Miklós napja

Százéves lemaradás

Hír TV

2017. december 6., szerda 22:22, frissítve: szerda 22:23

A jelenlegi gazdaságpolitika száz évvel ezelőtt lett volna korszerű, a magyar gazdaság megrekedt a közepes fejlettség állapotában – állítja az akadémikus közgazdász. A stúdióba vártuk Csaba Lászlót.

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Csaba LászlóEgyenesen

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