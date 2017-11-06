Szavazójog

2017. november 6.,
hétfő, Lénárd napja

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2017. november 6., hétfő 22:12, frissítve: hétfő 22:13

Össztűz zúdul a DK elnökére, mert megvonná a határon túli magyarok szavazati jogát. Mire jó ez a kezdeményezés? Vendégünk volt Gyurcsány Ferenc.

Gyurcsány FerencEgyenesen

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