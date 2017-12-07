2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Súlyos adósság

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 22:44

A hatalmi elitnek többször módja lett volna szembenéznie a múlttal, mégsem tette meg. A pártállam kényes aktái politikai játszmák fogságába kerültek. Lesz-e valaha társadalmi megtisztulás? Erről is beszélt Ungváry Krisztián történész.

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Ungváry KrisztiánEgyenesen

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