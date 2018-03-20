2018. március 20.,
kedd, Klaudia napja

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2018. március 20., kedd 21:15, frissítve: kedd 22:44

Nem kivételezik gyerekeivel a jegybankelnök. Kiderült, most másik fiának is jól megy sora, ő is több száz milliós ingatlant tudott vásárolni. A hitellel sem volt gond, ezt Matolcsy unokatestvérének bankja adta. Juhász Péter pedig arany WC-kefét vitt neki. Az Együtt elnök volt a vendégünk.

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