2018. március 7.,
szerda, Tamás napja

Stadionország

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2018. március 6., kedd 21:20, frissítve: kedd 22:03

2010 óta a Fidesz csaknem háromszor annyit költött stadionépítésre, mint kórházfejlesztésre. Pedig a Jobbik szerint a látványberuházásokra költött pénz feléből rendbe lehetne hozni az egészségügyet.Vendégünk volt a Jobbik képviselőjelöltje, Varga-Damm Andrea.

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