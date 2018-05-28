REGGELI JÁRAT KEDDEN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA
6.30 - PROVOKATÍV VIDEÓVAL ÖSZTÖNÖZNÉ GYERMEKVÁLLALÁSRA A MAGYAROKAT A HOZZ VILÁGRA MÉG EGY MAGYART MOZGALOM.
VENDÉG: BUDAHÁZY EDDA ALAPÍTÓ, HOZZ VILÁGRA MÉG EGY MAGYART MOZGALOM
6.40 - A KORMÁNY AJÁNDÉKA A NYÁRI SZÜNETRE: BENZIN 400, EURÓ 320 FORINT. 10 ÉVVEL EZELÕTT MÉG GYURCSÁNYÉKAT TETTE FELELÕSSÉ AZ AKKOR ELLENZÉKI FIDESZ.
VENDÉG: BURÁNY SÁNDOR FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTES, PÁRBESZÉD
8.30 - A PERONON: SALLAI RÓBERT BENEDEK, VOLT LMP-S ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
NIEDERMÜLLER: A FIDESZ GYÛLÖLETET ÉS FÉLELMET KELT A MENEKÜLT KÉRDÉSBEN REGGELI JÁRAT.
ANGELA MERKEL PÁRTJA, A CDU FELTÉTELEKET SZABOTT A FIDESZNEK, HOGY AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN MARADHASSON HVG.HU.
A NÉMET KONZERVATÍV PÁRT A CEU BUDAPESTI MARADÁSÁT KÉRTE, TOVÁBBÁ VÁRJÁK BE A STOP SOROS-TÖRVÉNNYEL A VELENCEI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSÁT.
SZIJJÁRTÓ PÉTER NEM TUD ARRÓL, HOGY A NÉMET KORMÁNYPÁRT ULTIMÁTUMOT ADOTT VOLNA A FIDESZNEK.
FIDESZ-FRAKCIÓVEZETÕ: MÁR KEDDEN BENYÚJTJÁK A MÁSIK KIFOGÁSOLT JAVASLAT, A STOP SOROS SZIGORÍTOTT VÁLTOZATÁT.
BEMUTATTA ÁLLAMTITKÁRAIT KÁSLER MIKLÓS, AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTERE.
ORVOSTECHNIKAI SZÖVETSÉG: TÖBB MINT 32 MILLIÁRD FORINT TARTOZÁST HALMOZTAK FEL A KÓRHÁZAK, ÍGY A MÛTÉTEKHEZ FONTOS ESZKÖZÖKET SEM TUDJÁK MEGVENNI.
KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉSSEL DERÍTENÉ KI A FIDESZ, HOGY MELY CIVIL SZERVEZET KIKNEK TARTOTT KÉPZÉSEKET A BÍRÓSÁGOKON.
MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG: NEM SOROS GYÖRGY, HANEM A BÍRÓI KAR FELKÉRÉSÉRE TARTANAK ELÕADÁSOKAT A MAGYAR BÍRÓSÁGOKON.
DK: A BÍRÓK LISTÁZÁSÁRA ÉS A FÜGGETLEN IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MEGFÉLEMLÍTÉSÉRE KÉSZÜL A FIDESZ.
PLÁGIUMMAL VÁDOLT BÍRÓNÕ KERÜLT IDEIGLENESEN A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ÉLÉRE HVG.HU.
KORMÁNYKÖZELI ALAPÍTVÁNYTÓL KAPOTT MEGBÍZÁST A VOLT KORMÁNYSZÓVIVÕ, BORÓKAI GÁBOR LÁNYA, AKI 66 MILLIÓ FORINTÉRT SZERVEZHET RENDEZVÉNYEKET.
520 MILLIÓ FORINTOT HOZTAK AZ ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK A MINISZTERELNÖK BARÁTJÁNAK, GARANCSI ISTVÁNNAK.
134 MILLIÓ FORINTOS NYERESÉGGEL ZÁRT A KORMÁNY EGYIK KEDVENC STADIONÉPÍTÕ CÉGE, A PHAROS 95 KFT.
MSZP: A KORMÁNY HIBÁJA A GYENGE FORINT ÉS A DRÁGA ÜZEMANYAG.
REKORDEREDMÉNYT ÉRTEK EL A BRÓKERCÉGEK AZ ELSÕ NEGYEDÉVBEN VILÁGGAZDASÁG.
EB: ELTÉRÕEN ÉRTÉKELI A LAKOSSÁG ÉS A VÁLLALATI SZFÉRA A BÍRÓI FÜGGETLENSÉGET MAGYARORSZÁGON.
NICOLA STURGEON: SKÓCIA NEM AKARJA ELHAGYNI AZ EU EGYSÉGES BELSÕ PIACÁT ÉS A VÁMUNIÓT.
BRIT AGRÁRSZÖVETSÉGEK: A KILÉPÉS UTÁN IS SZÜKSÉG LESZ AZ UNIÓS MUNKAERÕRE.
ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAP AZ AFRIKAI, MALIBÓL SZÁRMAZÓ FÉRFI, AKI PÁRIZSBAN MEGMENTETT EGY 4 ÉVES KISFIÚT.
AZ OLASZ ÁLLAMFÕ CARLO COTTARELLI KÖZGAZDÁSZT BÍZTA MEG SZAKÉRTÕI KORMÁNY FELÁLLÍTÁSÁVAL.
CARLO COTTARELLI: HA KORMÁNYOM NEM KAP BIZALMAT, ÕSSZEL LEHETNEK ÚJABB VÁLASZTÁSOK.
JENS STOLTENBERG: A NATO-NAK ELRIASZTÁST ÉS PÁRBESZÉDET IS ALKALMAZNIA KELL OROSZORSZÁGGAL.
SZEJM-ELNÖK: SZÜKSÉG VAN A NATO ÁLLANDÓ JELENLÉTÉRE A SZÖVETSÉG KELETI SZÁRNYÁN.
ÉSZAK-KOREAI KÜLDÖTTSÉG UTAZIK SZINGAPÚRBA A CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRE.
TÖBBEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK A MONSZUN MIATT SRÍ LANKÁN.
FELHÕSZAKADÁSRA ADOTT KI ELSÕFOKÚ RIASZTÁST AZ ORSZÁG NYUGATI, ÉS KÖZÉPSÕ RÉSZÉRE AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KAMION ÉS EGY KISTEHERAUTÓ A 45-ÖS FÕÚTON, SZENTES HATÁRÁBAN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE BUDAPEST III. KERÜLETÉBEN, AZ EGYIK AUTÓ ELSODORT EGY GYALOGOST, AKI A HELYSZÍNEN MEGHALT.
AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY BETEGEKET SZÁLLÍTÓ MENTÕ SALGÓTARJÁNBAN A 21-ES FÕÚTON, HETEN MEGSÉRÜLTEK.
ÁTVÁGOTT EGY GÁZVEZETÉKET EGY MUNKAGÉP BUDAÖRSÖN, A KÖZELBEN LÉVÕ KÉT BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBÓL 250 EMBERT MENEKÍTETTEK KI.