2018. május 28.,
hétfő, Emil, Csanád napja

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2018. május 28., hétfő 21:00, frissítve: hétfő 21:04

Az LMP teljes tisztújításon esett át, Szél Bernadett társelnök marad, de csak 60%-os többséggel választották újra. A párt korábbi tanácsadója szerint az LMP vezetése szabotálta a kampányt. Ron Werber több tízmillió forintnyi tanácsadói díjat is követel. Vendégünk volt Szél Bernadett.

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