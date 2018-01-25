2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

Sikersztori

Hír TV

2018. január 25., csütörtök 20:33, frissítve: csütörtök 21:57

Még a rendező sem hitte volna, hogy ekkora sikere lesz a Testről és lélekről című filmnek: akár Oscar-díjat is nyerhet. Vendégünk volt a film főszereplője, Borbély Alexandra.

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Testről és lélekrőlBorbély AlexandraEgyenesen

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