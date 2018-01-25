Sikersztori

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: BÍRÓ BEÁTA
6:30 - NEM AKARNAK SKYPE-NAGYSZÜLÕK LENNI! VENDÉG: KORÓZS LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP
6:40 - FOLYTATJÁK SZTRÁJKJUKAT A HATVANI BOSCH-GYÁR DOLGOZÓI. VENDÉG: JANIK TAMÁS ALELNÖK, HADFSZ ÉS KOZMA ZSOLT SZTRÁJKBIZOTTSÁGI TAG
8:30 - PERON. RENDSZERSZINTÛ MEGOLDÁS KELL A DEVIZAHITELESEKNEK! VENDÉG: Z. KÁRPÁT DÁNIEL ALELNÖK, JOBBIK
HATÁROZATKÉPTELENNÉ VÁLT A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG CSÜTÖRTÖKI ÜLÉSE, MIUTÁN A FIDESZESEK KIVONULTAK A TEREMBÕL.
TÁVOZÁSUKAT SZÉL BERNADETT JELENLÉTÉVEL INDOKOLTÁK, MERT SZERINTÜK AZ LMP TÁRSELNÖKE NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT.
NÉMETH SZILÁRD: SZÉL EGY SOROS TÁMOGATTA SZERVEZETNEK DOLGOZOTT, NEM LEHET JELEN EGY OLYAN ÜLÉSEN, AHOL A "SOROS-TERVRÕL" VAN SZÓ.
SZÉL BERNADETT JELEZTE: KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖKHÖZ FORDUL A TÖRTÉNTEK MIATT.
MOLNÁR ZSOLT, A TESTÜLET SZOCIALISTA ELNÖKE KÖZÖLTE: LEVÉLBEN KÉR TÁJÉKOZTATÁST SOROS GYÖRGYTÕL A "SOROS-TERVRÕL".
AZ ÜLÉSRE ORBÁNT IS MEGHÍVTÁK, AKIT A TITOKBAN BEFOGADOTT MENEKÜLTEKRÕL KÉRDEZTEK VOLNA, DE A MINISZTERELNÖK NEM JELENT MEG.
60 MIGRÁNST LÁTNAK EL A FÕVÁROSBAN RÉSZBEN A MAGYAR KÖLTSÉGVETÉSBÕL - MAGYAR NEMZET.
HATÁROZATBAN UTASÍTOTTA EL "SOROS CIVILJEINEK TÁMOGATÁSÁT" A SZOLNOKI KÖZGYÛLÉS FIDESZES TÖBBSÉGE CSÜTÖRTÖKÖN.
VISSZAVONTA A BELÜGYMINISZTÉRIUM A MENEDÉK - MIGRÁNSOKAT SEGÍTÕ EGYESÜLETNEK NYÚJTOTT TÖBB SZÁZMILLIÓS TÁMOGATÁSÁT - HVG.HU.
KISKORÚVAL FOLYTATOTT ÁLLÍTÓLAGOS VISZONY MIATT JELENTETTÉK FEL A FIDESZ EGYIK NAGYKÕRÖSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJÉT - HVG.HU.
MÉHNYAKRÁKELLENES ELÕADÁSNAK ÁLCÁZVA TARTOTT KAMPÁNYBESZÉDET EGY MISKOLCI FIDESZES KÉPVISELÕ EGY HELYI KÖZÉPISKOLÁBAN - 444.
ERÕS A GYANÚ, HOGY A BUDAPEST SZÍVE PROGRAMBAN SÚLYOS SZABÁLYTALANSÁGOK TÖRTÉNTEK - ÁLLAPÍTOTTA MEG EGY EU-S VIZSGÁLAT.
KÖZEL 300 M FT KÖZPÉNZHEZ JUTOTT ORBÁN APJÁNAK FUVAROZÓ CÉGE A DÉL-BALATONI VASÚTFELÚJÍTÁS ALVÁLLALKOZÓJAKÉNT - DIREKT36.
ALÁÍRTÁK A PAKSI TURBINASZERZÕDÉST, A GE HUNGARY KFT. 798 M EURÓÉRT SZÁLLÍTJA LE A KÉT ÚJ TURBINÁT A ROSZATOM EGY CÉGCSOPORTJÁNAK.
DAVOSI GAZDASÁGI FÓRUM - TRUMP A PALESZTINOK SEGÉLYEZÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSÉVEL FENYEGET, HA NEM TÁRGYALNAK.
NETANJAHU: CSAK OLYAN BÉKEMEGÁLLAPODÁS SZÜLETHET, AMELYBEN JERUZSÁLEM IZRAEL FÕVÁROSA MARAD.
AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTER: NEM AKAR KERESKEDELMI HÁBORÚT A TRUMP-KORMÁNYZAT.
THERESA MAY: EL KELL ÉRNI A TERRORISTA TARTALMAK AUTOMATIKUS ELTÁVOLÍTÁSÁT AZ ONLINE FELÜLETEKRÕL.
DÉL-KOREAI KÜLÜGYMINISZTER: ELFOGADHATATLAN AZ ÉSZAK-KOREAI VÁLSÁG KATONAI MEGOLDÁSA.
KISIKLOTT EGY SZEMÉLYVONAT MILÁNÓ KÖZELÉBEN, HÁRMAN MEGHALTAK, TÖBB TUCATNYIAN MEGSÉRÜLTEK, KÖZTÜK 13-AN SÚLYOSAN.
A NÉMET KORMÁNY EGYELÕRE KÉSZ LEMONDANI A MENEKÜLTEK UNIÓN BELÜLI ELOSZTÁSÁRÓL - DIE WELT.
SOKAN MEGSEBESÜLTEK EGY ISKOLABUSZ-BALESETBEN FRANCIAORSZÁGBAN.
KÉSZ MEGJELENNI AZ AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁSBA TÖRTÉNT OROSZ BEAVATKOZÁS ÜGYÉT VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG ELÕTT TRUMP.
A KATONAI HADMÛVELETEK KORLÁTOZÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL A TÖRÖK ÁLLAMFÕT AZ AMERIKAI ELNÖK.
PENTAGON: WASHINGTON BIZTONSÁGI ZÓNA LÉTREHOZÁSÁRÓL TÁRGYAL ANKARÁVAL.
ISMÉT TÖBB MINT SZÁZ VOLT RENDÕR ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN, GÜLENIZMUSSAL GYANÚSÍTVA ÕKET.
ISMÉT TÖBB MINT EZER ORRSZARVÚT ÖLTEK MEG VADORZÓK DÉL-AFRIKÁBAN EGY ÉV ALATT.
12 ÉVRE SÚLYOSBÍTOTTA A VOLT BRAZIL ELNÖK BÜNTETÉSÉT A FELLEBBVITELI BÍRÓSÁG, AMIT KORRUPCIÓ ÉS PÉNZMOSÁS MIATT KAPOTT.
21 EMBERREL A FEDÉLZETÉN ELTÛNT EGY OROSZ HALÁSZHAJÓ A JAPÁN-TENGEREN.
TÍZEN SZENVEDTEK GÖMBHALMÉRGEZÉST KAMBODZSÁBAN, EGY EMBER MEGHALT.
HELYSZÍNI VIZSGÁLATOT TARTOTT CSÜTÖRTÖKÖN A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL A TELEKOMNÁL ÉS A TELENORNÁL.
EMBERÖLÉS MIATT ELÍTÉLTEK EGY FÉRFIT MISKOLCON, AKI NEM GONDOSKODOTT IDÕS, MAGATEHETETLEN ÉDESANYJÁRÓL, MELYBE AZ ASSZONY BELEHALT.
ELUTASÍTOTTA A BÍRÓSÁG PORTIK TAMÁS PERÚJÍTÁSI KÉRELMÉT - RIASZTÁS.
A BÍRÓSÁG NEM LÁTTA IGAZOLTNAK, HOGY NEM PORTIK VOLT A NÉGY HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ ARANYKÉZ UTCAI MERÉNYLET MEGBÍZÓJA.
NÉGY GÉPKOCSI KARAMBOLOZOTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN, GYÕR KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
ÕRIZETBE VETTEK EGY KÖZJEGYZÕT EGY 680 M FT-OS VÁLTÓHAMISÍTÁSI ÜGY MIATT.