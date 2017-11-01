2017. november 1.,
szerda, Marianna napja

11°

Segítők

Hír TV

2017. november 1., szerda 22:20, frissítve: szerda 22:22

Régen volt ilyen aktuális a traumát átélt áldozatoknak való segítségnyújtás. Ez is a szakterülete egy olyan orvosnak, akit a legtöbben politikusként ismernek. Itt volt Pusztai Erzsébet.

 

traumaEgyenesenPusztai Erzsébet

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV