2017. október 24.,
kedd, Salamon napja

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Sátáni propaganda

Hír TV

2017. október 24., kedd 22:19, frissítve: kedd 22:21

Nem Soros a sátáni, hanem a kormányzati szándék a tömegek elaljasítására a lelket gyilkoló propagandával – mondja az evangélikus lelkész. Vendégünk volt Donáth László.

 

Donáth LászlóEgyenesen

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