Rossz ötlet

2017. november 6.,
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2017. november 6., hétfő 22:23, frissítve: hétfő 22:24

Önzés és kicsinyesség csak azért megvonni a határon túli magyarok szavazati jogát, mert korábban nagyrészt a Fideszre szavaztak – mondja a Kolozsváron született filozófus, közíró. Itt volt Tamás Gáspár Miklós.

Tamás Gáspár MiklósEgyenesen

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