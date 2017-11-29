2017. november 29.,
szerda, Taksony napja

Romokban

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2017. november 29., szerda 22:16, frissítve: szerda 22:17

Gusztustalan állapotokról számolt be egy szülő a Facebookon, akinek a lánya vírusos fertőzéssel került a szegedi gyerekkórház fertőző osztályára. Az Együtt egészségpolitikusa szerint a szakdolgozók fizetésével is komoly bajok vannak. Itt volt Komáromi Zoltán.

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