Romba döntve

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA
6:30 - LESZ-E HOZADÉKA A DEVIZAHITELES PARLAMENTI VITADÉLUTÁNNAK? VENDÉG: HADHÁZY ÁKOS TÁRSELNÖK, LMP
6:40 - EMELIK ÁRAIKAT A HAZAI FUVAROZÓCÉGEK. VENDÉG: PEREDI PÉTER FÕTITKÁR, FUVOSZ
7:40 - EDZÕ ÉS SPORTVEZETÕ LESZ AZ EURÓPA-BAJNOK AEROBIKOS. VENDÉG: HEGYI DÓRA AEROBIKVERSENYZÕ
8:30 - PERON. ELSÕ NAPI METRÓPÓTLÁS. VENDÉG: HORVÁTH CSABA BUDAPESTI FRAKCIÓVEZETÕ, MSZP
BEFOLYÁSOS MAGYAROK, KÖZTÜK A SVÁJCI MAGYAR NAGYKÖVET IS ÉRINTETT A LEGÚJABB OFFSHORE-BOTRÁNYBAN.
A PANAMA-IRATOKBAN FELTÛNIK SOROS GYÖRGY ÉS ANDY VAJNA NÉHÁNY OFFSHORE ÉRDEKELTSÉGE IS.
SZIJJÁRTÓ PÉTER VÉDELMÉBE VETTE A BOTRÁNYBAN ÉRINTETT SVÁJCI NAGYKÖVETET.
MINDENKI KÁOSZRA SZÁMÍTOTT, DE ELMARADT A NAGY ÖSSZEOMLÁS A FÕVÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉSBEN HÉTFÕ REGGEL.
A 3-AS METRÓVONAL FELÚJÍTÁSA MIATT HÉTFÕTÕL PÓTLÓBUSZOK SZÁLLÍTJÁK AZ UTASOKAT A VONAL ÉSZAKI SZAKASZÁN.
DRÁGÁBBAK A MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZÕ METRÓKOCSIK, MINT A NYIZSNIJ NOVGORODBA SZÁLLÍTOTT ÚJ SZERELVÉNYEK - INDEX.
HIVATALOSAK A JELÖLÉSEK A FIDESZ VASÁRNAPI TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁRA, GULYÁS MARADHAT ALELNÖK, NOVÁK KATALIN IS ALELNÖKI JELÖLÉST KAP.
NOVEMBER VÉGÉVEL MEGSZÜNTETI MUNKAVISZONYÁT FÖLDI LÁSZLÓNAK TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER.
FÖLDI A MIGRÁCIÓRÓL NYILATKOZOTT A KORMÁNYPÁRTI MAGYAR IDÕKNEK, EZT TARLÓS KORÁBBAN MEGTILTOTTA NEKI FÖLDI EGY BOTRÁNYOS NYILATKOZATA UTÁN.
CÖF: NEM KÖLTÖTTÜNK AZ MVM PÉNZÉBÕL A GYURCSÁNY-VONA-PLAKÁTRA.
DK: A HATÁRON TÚLI MAGYAROKNAK SZAVAZATI JOGUK VAN, DE HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGÜK NINCS.
KÉRELMET NYÚJT BE AZ AB-HEZ A JOBBIK, HOGY GYORSÍTOTT ELJÁRÁSBAN DÖNTSENEK A PLAKÁTTÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS BEADVÁNYUKRÓL.
AZ LMP KEZDEMÉNYEZÉSÉRE A DEVIZAHITELESEK TÁMOGATÁSÁRÓL VITÁZOTT MA AZ ORSZÁGGYÛLÉS.
SZÉL BERNADETT A PARLAMENTBEN: SZAÚD-ARÁBIÁBAN VESZIK ANNYIRA SEMMIBE A NÕKET, MINT AHOGY AZT A MAGYAR KORMÁNY TESZI.
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: NINCS MAGYAR ÁLDOZATA A TEXASI LÖVÖLDÖZÉSNEK.
CSALÁDI OKOK ÁLLHATNAK A TEXASI MÉSZÁRLÁS MÖGÖTT, AZ ÁMOKFUTÓ VOLT APÓSA ÉS ANYÓSA IS ABBA A TEMPLOMBA JÁRT, AHOL A GYILKOSSÁGOK TÖRTÉNTEK.
A TÁMADÁSBAN 26-AN MEGHALTAK, KÖZEL UGYANENNYIEN MEGSEBESÜLTEK, A MERÉNYLÕ ÖNKEZÉVEL VETETT VÉGET AZ ÉLETÉNEK.
TRUMP SZERINT NEM AZ AMERIKAI FEGYVERTÖRVÉNYEK, HANEM A MENTÁLIS PROBLÉMÁK FELELÕSEK A TÁMADÁSÉRT.
11 NAPOS ÁZSIAI KÖRÚTRA INDULT TRUMP VASÁRNAP, MELYNEK ELSÕ ÁLLOMÁSA JAPÁN, KÉSÕBB ELLÁTOGAT DÉL-KOREÁBA, KÍNÁBA ÉS VIETNAMBA IS.
TRUMP: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÖSSZEFOG JAPÁNNAL AZ ÉSZAK-KOREAI FENYEGETÉSSEL SZEMBEN.
KÉT, PUTYINHOZ KÖTHETÕ OROSZ ÁLLAMI INTÉZET PÉNZELTE A TWITTERT ÉS A FACEBOOKOT TRUMP VEJÉNEK ÜZLETTÁRSÁN KERESZTÜL.
NBC: AZ AMERIKAI KERESKEDELMI MINISZTERNEK PUTYIN CSALÁDTAGJAIVAL VANNAK KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGEI.
FELTÉTELESEN SZABADLÁBRA HELYEZTÉK BELGIUMBAN A VOLT KATALÁN ELNÖKÖT ÉS FELOSZLATOTT KABINETJÉNEK NÉGY TAGJÁT.
A SPANYOL KORMÁNY TISZTELETBEN TARTJA A BELGA IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS DÖNTÉSÉT - KÖZÖLTE A SPANYOL MINISZTERELNÖK-HELYETTES.
SÚLYOSBÍTHATJA EGY IRÁNI-BRIT NÕ BÖRTÖNBÜNTETÉSÉT IRÁNBAN A BRIT KÜLÜGYMINISZTER EGY ÁLLÍTÁSA.
LEGALÁBB KÉTTUCATNYI EMBER MEGHALT SZENEGÁLBAN EGY KÖZLEKEDÉSI BALESETBEN.
HELIKOPTERBALESETBEN TÖBBEDMAGÁVAL MEGHALT A SZAÚDI URALKODÓCSALÁD EGYIK TAGJA.
A SZAÚDI KOALÍCIÓ LEZÁRTA AZ ÖSSZES JEMENI REPÜLÕTERET ÉS KIKÖTÕT A SZOMBATI RAKÉTATÁMADÁS MIATT.
A LIBANONI ELNÖK SZERINT MINDENÁRON MEG KELL ÕRIZNI AZ ORSZÁG STABILITÁSÁT A KORMÁNYFÕ LEMONDÁSA UTÁN IS.
HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT EGY SZEMÉLYVONAT NYÍREGYHÁZA KÜLVÁROSÁBAN.
VIZSGÁLATOT INDÍTOTT A NÉBIH, MIUTÁN ROSSZUL LETTEK EGY ÁRUHÁZLÁNC GLUTÉNMENTESNEK ÁRULT ZABPEHELYLISZTJÉTÕL, AMELY GLUTÉNT TARTALMAZOTT.
ÕRIZETBE VETTEK KÉT EMBERT A SZOMBATI, FERENCVÁROS-DEBRECEN LABDARÚGÓ-MÉRKÕZÉS SZÜNETÉBEN TÖRTÉNT SZURKOLÓI VEREKEDÉS MIATT.
JOGELLENESEN PRÓBÁLT MEG BEJUTNI AZ ORSZÁGBA EGY MACEDÓN KAMIONBAN MEGBÚJVA KÉT AFGÁN FÉRFI RÖSZKÉNÉL, A RENDÕRÖK FELTARTÓZTATTÁK ÕKET.
TEHERAUTÓ ÉS SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT KAPOSVÁR BELTERÜLETÉN, EGY SZEMÉLY MEGSÉRÜLT.
FOLYTATÓDOTT HÉTFÕN A MAGYAR NEMZETI BANK ELLENI PER A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN A QUAESTOR-ÜGYBEN.
ELÜTÖTT EGY GYALOGOST EGY SZEMÉLYAUTÓ AZ 1108-AS ÚTON, POMÁZON, A GYALOGOS SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT.