Romba döntve

2017. november 6.,
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2017. november 6., hétfő 22:32, frissítve: hétfő 22:34

Újabb botrány az MSZP-ben. Kemény szavakkal bírálja a pártelnököt a frakcióigazgató, aki szerint Molnár Gyula pillanatok alatt leépítette a pártot. Kálmán Olga erről is beszélgetett Murányi Andrással és Németh Péterrel.

Németh PéterMurányi AndrásEgyenesen

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