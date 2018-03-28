2018. március 28.,
szerda, Gedeon, Johanna napja

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Rogán és a szír bűnözők

Hír TV

2018. március 28., szerda 20:00, frissítve: szerda 21:43

A saját népe ellen vegyi fegyvert is bevető Aszad szír diktátor pénzembere és egy másik súlyos szír bűnöző is a Rogán Antal-féle letelepedési kötvényekkel jutott magyar útlevélhez. Vendégünk volt a DK szóvivője, Gréczy Zsolt. 

 

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