Reformáció

2017. november 1.,
szerda, Marianna napja

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2017. november 1., szerda 22:25

Orbán Viktor szerint nem a véletlen műve, hanem Isten kegyelme, hogy hatalmon lehet a keresztény, hitvalló kormánya. Kálmán Olga erről is beszélgetett Tétényi Éva építésszel és Gábor György vallásfilozófussal.

 

Tétényi ÉvaEgyenesenGábor György

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