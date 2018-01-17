2018. január 18.,
csütörtök, Piroska napja

Rászámoltak

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2018. január 17., szerda 21:56, frissítve: szerda 22:22

Handó Tünde kritikusai is bekerültek az Országos Bírói Tanácsba. Sokan máris forradalomról és lázadásról beszélnek. Padlóra küldte Handót a bírói kar? Megkérdeztük a jogszociológus Fleck Zoltántól.

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Handó TündeOrszágos Bírói TanácsFleck ZoltánEgyenesen

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