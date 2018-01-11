2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

„Rákosi megirigyelné”

Hír TV

2018. január 11., csütörtök 22:10, frissítve: csütörtök 22:46

A Modern Magyarország Mozgalom elnöke szerint Orbán Viktorék lebecsülik a magyarokat, amikor azt híresztelik a Soros-konzultáció után, hogy az emberek kilencvenöt százaléka egyetért velük. A magyarok tudják, hogy nincs Soros-terv és hogy minden kérdés hazugságon alapult – mondta mai vendégünk, Bokros Lajos.

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Bokros LajosEgyenesen

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