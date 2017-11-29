Rajta nem múlik

REGGELI JÁRAT CSÜTÖRTÖKÖN IS 5 ÓRA 50-TÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, BÍRÓ BEÁTA. FÕBB TÉMÁINK:
6.30 - EGY HÉT ALATT 20 EZER ALÁÍRÁST GYÛJTÖTT A MOMENTUM A CIVIL TÖRVÉNY ELLEN - VENDÉG: HAJNAL MIKLÓS SZÓVIVÕ, MOMENTUM.
6.40 - VASUTAT ARANYÁRBAN, KÍNAI HITELBÕL. 2400 ÉV ALATT TÉRÜL MEG A BUDAPEST-BELGRÁD VONAL - VENDÉG: KELEMEN TAMÁS ALELNÖK, KÖZLEKEDÕ TÖMEG EGYESÜLET.
7.40 - MAGAS NYOMÁSÚ OXIGÉNKEZELÉS - VENDÉG: SZEGHEÕ PÉTER ORVOSIGAZGATÓ.
8.30 - A PERONON: VOLNER JÁNOS A JOBBIK ALELNÖKE.
SZTRÁJKSOROZATOT HIRDET AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK BÉREMELÉSE ÉRDEKÉBEN AZ MKKSZ.
NÉPSZAVAZÁSRA BOCSÁTHATJÁK A NAGYKÖRÚTON BELÜL TALÁLHATÓ VENDÉGLÁTÓHELYEK KÖTELEZÕ ZÁRÓRÁJÁRÓL SZÓLÓ KÉRDÉST.
SEMMELWEIS IGNÁC-EMLÉKÉVVÉ NYILVÁNÍTOTTA 2018-AT A KORMÁNY.
MAGYARORSZÁG KEVESET KÖLT EGÉSZSÉGÜGYRE, 2015-BEN AZ 1 FÕRE JUTÓ EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁS 449 EZER FT VOLT, AMI AZ UNIÓS ÁTLAG FELE VG.HU.
ÓNODI-SZÛCS ZOLTÁN: 54,6 MILLIÁRD FORINT JUT A KÓRHÁZAK ADÓSSÁGRENDEZÉSÉRE.
CZIBERE KÁROLY: A SZEGÉNYSÉGBEN ÉLÕK SZÁMA 800 EZERREL CSÖKKENT 2012 VÉGE ÓTA.
GYURCSÁNY FERENC: A DK-BAN EGYRE ERÕSEBB AZ AZ ÁLLÁSPONT, AMELY NEM AKAR KÖZÖS LISTÁT AZ MSZP-VEL NÉPSZAVA.
RON WERBER AZ LMP KAMPÁNYTANÁCSADÓJA: GYURCSÁNY MÉRGEZÕ, VÁLLALHATATLAN JELENSÉG INDEX.HU.
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ SZERINT A KORMÁNY ÁTVERTE A NYUGDÍJASOKAT.
FIDESZ: A NYUGDÍJASOKAT GYURCSÁNY ÉS A BALOLDAL VERTE ÁT.
AZ ELTE EGYRE TÖBB KARÁN TESZIK KI HABONY ÁRPÁD INGYENES PROPAGANDAÚJSÁGJÁT, A LOKÁLT, VAN, AHOL KÜLÖN ÚJSÁGTARTÓ ÁLLVÁNY IS JÁR NEKI - ÁTLÁTSZÓ.HU.
TUZSON BENCE(FIDESZ) SZERINT EDDIG TÖBB MINT 2,2 MILLIÓAN KÜLDTÉK VISSZA A NEMZETI KONZULTÁCIÓS KÉRDÕÍVET.
HELLER ÁGNES: MEG KELL EGYEZNIÜK AZ ELLENZÉKI PÁRTOKNAK A JÖVÕ ÉVI VÁLASZTÁS ELÕTT, KÜLÖNBEN ÚJABB 4 ÉVIG IRÁNYÍTHATJA A FIDESZ AZ ORSZÁGOT.
NEM ÁRULJA EL A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA, HOGY HÁNYSZOR TALÁLKOZOTT ORBÁN VIKTOR ZAID NAFFÁVAL, AKI MEGBUKOTT A TERRORELHÁRÍTÁS ÁTVILÁGÍTÁSÁN.
AZ LMP-S DEMETER MÁRTA SZERETTE VOLNA MEGTUDNI, HOGY A MINISZTERELNÖK MILYEN RENDEZVÉNYEKEN VOLT EGYÜTT JELEN A JORDÁN KONZULLAL.
FOLYTATNUNK KELL A HARCOT AZ ANTISZEMITIZMUS MINDEN FORMÁJA ELLEN MONDTA MIKOLA ISTVÁN A TEV KONFERENCIÁJÁN.
SIMICSKA LAJOS: ORBÁN VIKTOR ELÁRULTA A FIDESZ EREDETI CÉLJAIT, ÉS DEMOKRÁCIA HELYETT DESPOTIKUS DIKTATÚRÁT ÉPÍT RTL KLUB HÍRADÓ.
MEGERÕSÍTETTE ELSÕFOKÚ ÍTÉLETÉT SZERDÁN A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK HÁROM VOLT BOSZNIAI HORVÁT VEZETÕ ÜGYÉBEN.
JOGERÕSEN SÚLYOS BÖRTÖNBÜNTETÉSEKET SZABTAK KI A MUSZLIMOK ELLEN A DÉLSZLÁV HÁBORÚ IDEJÉN ELKÖVETETT ETNIKAI TISZTOGATÁSOK MIATT.
A HORVÁT KORMÁNYFÕ BÍRÁLTA A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETÉT.
SLOBODAN PRALJAK VOLT BOSZNIAI HORVÁT TÁBORNOK MÉRGET VETT BE ÍTÉLETHIRDETÉSKOR A HÁGAI BÍRÓSÁGON ÉS ÉLETÉT VESZTETTE.
MAGAS VÁLTSÁGDÍJÉRT RABOLTAK EL EGY NÕT LENGYELORSZÁGBAN, AZ ELKÖVETÕKET ELFOGTÁK.
ÚJABB BALLISZTIKUS RAKÉTÁT LÕTT KI ÉSZAK-KOREA, EZÚTTAL KELETI IRÁNYBA. A KILÖVÉS PHENJAN FELÕL ÉRKEZETT MAJD CSAPÓDOTT A TENGERBE.
OROSZORSZÁG ELÍTÉLI ÉS PROVOKÁCIÓKÉNT ÉRTÉKELI AZ ÚJ ÉSZAK-KOREAI RAKÉTAKÍSÉRLETET.
A JAPÁN MINISZTERELNÖK ÉS A DÉL-KOREAI ÁLLAMFÕ IS TOVÁBBI SZANKCIÓKAT KÖVETEL ÉSZAK-KOREA ELLEN.
PHENJAN TOVÁBBI SZANKCIÓKRA SZÁMÍTHAT JELENTETTE BE DONALD TRUMP.
GUY VERHOFSTADT: TÖRTÉNT ELÕRELÉPÉS A BREXIT-TÁRGYALÁSOKON, DE MÉG NEM ELEGENDÕ.
LONDON BELEEGYEZETT ABBA, HOGY TELJESÍTI AZ UNIÓVAL SZEMBENI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIT FINANCIAL TIMES.
BRIT ÉPÍTÕIPAR: A BREXIT UTÁN IS SZÜKSÉG LESZ KÜLFÖLDI EU-MUNKAERÕRE.
OSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT ÉS KIGYULLADT EGY AUTÓ BUDAPESTEN A XI. KERÜLETBEN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
HATVANKÉT ÉVES KORÁBAN ELHUNYT SZABÓ LÁSZLÓ VILÁGBAJNOKI EZÜSTÉRMES KÉZILABDÁZÓ.
FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓBUSZ ÉS EGY GÉPKOCSI SZERDA REGGEL FEJÉR MEGYÉBEN, A BODMÉR ÉS VÉRTESBOGLÁR KÖZÖTTI ÚTON.
A BALESETBEN TÖBB EMBER MEGSÉRÜLT, EGYIKÜK OLYAN SÚLYOSAN, HOGY A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE.
AZ ADVENTI VASÁRNAPOKON JÁR A METRÓ KÕBÁNYA-KISPEST ÉS A LEHEL TÉR KÖZÖTT.
A BÉKÉS MEGYEI RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETT HÁROM SZLOVÁK ÁLLAMPOLGÁRT, AKIKET EGY PANNONHALMI BETÖRÉS UTÁN KOMÁROMBAN FOGTAK EL.