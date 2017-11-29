2017. november 29.,
szerda, Taksony napja

Rajta nem múlik

Hír TV

2017. november 29., szerda 22:04, frissítve: szerda 22:05

A Jobbik támogatását is elfogadná a független jelöltként induló konzervatív közgazdász. A KSH volt elnöke a DK számára is vállalható, de ha kell, visszalépni is kész a kormányváltás érdekében. A stúdióba vártuk Mellár Tamást.

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Mellár TamásEgyenesen

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