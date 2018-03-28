2018. március 28.,
szerda, Gedeon, Johanna napja

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Quaestor-ügy: kik jártak jól?

Hír TV

2018. március 28., szerda 20:30, frissítve: szerda 21:41

Menthetők lettek volna a Quaestor kisbefektetői, de a Fidesz-kormány inkább a saját vagyonát mentette? Százmilliárdoknak veszett nyoma. Hogyan látja az ügyet a bank- és pénzügyekben jártas közgazdász, Bokros Lajos? 

 

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