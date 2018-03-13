2018. március 13.,
kedd, Krisztián, Ajtony napja

16°

Pusztító oktatás

Hír TV

2018. március 13., kedd 21:42, frissítve: kedd 22:39

Már a tizenéveseknek is elegük van a túlzott elvárásokból, a tananyag nagyságából, az iskolában töltött időből. Ki hallja meg a hangjukat, ha a kormány befogja a fülét? Itt volt Vekerdy Tamás pszichológus.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV