Prózai helyzet

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ: BÍRÓ BEÁTA. FÕBB TÉMÁINK:
6.30 - BÉRLAKÁSÉPÍTÉSI PROGRAMOT INDÍTANA A JOBBIK. VENDÉG: Z. KÁRPÁT DÁNIEL ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK.
6.40 - DRÁGA TOJÁSBÓL SÜLHET A KARÁCSONYI BEJGLI. VENDÉG: MOLNÁR GYÖRGYI MEZÕGAZDASÁGI TITKÁR, BAROMFI TERMÉK TANÁCS.
7.40 - HÕTÉRKÉP A GYÓGYÍTÁSBAN. VENDÉG: SZEGHEÕ PÉTER ORVOSIGAZGATÓ.
8.30 - A PERONON: VADAI ÁGNES A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ALELNÖKE.
POLGÁRMESTER SZERETNE MARADNI, EZÉRT NEM VESZI FEL AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁT AZ ÚJ KEZDET ELNÖKE, HA AZ LMP LISTÁJÁRÓL BEKERÜLNE A PARLAMENTBE.
GÉMESI GYÖRGY: A MUNKÁT VÁLASZTOTTAM, MERT IGENIS, EBBEN AZ ORSZÁGBAN VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG ÉS ENNEK FELTÉTELEIT HELYBEN LEHET MEGTEREMTENI.
EGYÜTT: A JEGYBANKI ALAPÍTVÁNYOK A VÁCI ÚTRA TERVEZETT INGATLANFEJLESZTÉSSEL SZINTET LÉPTEK A KÖZPÉNZZEL TÖRTÉNÕ HAZARDÍROZÁSBAN.
PATAKI MÁRTON: AZ EGYÜTT A KORMÁNYVÁLTÁST KÖVETÕEN MEGSZÜNTETI A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTVÁNYAIT, VAGYONUKAT AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉRE FORDÍTJA.
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: MEG KELL VONNI AZOKAT A JOGTALAN NYUGDÍJAKAT, AMELYEKET UKRÁN ÁLLAMPOLGÁROK CSALÁS ÚTJÁN SZEREZTEK MAGYARORSZÁGON.
A JOBBIK BÉRLAKÁSÉPÍTÉSI PROGRAM IGÉNYÉT FOGALMAZTA MEG ÉS KEDVEZMÉNYEZNÉ EGYES ÁGAZATOK DOLGOZÓIT A BÉRLEMÉNYHEZ JUTÁSBAN.
ÕSSZEL MÉG 25 MILLIÓS GYORSSEGÉLYT KÉRT, MOST MILLIÓS JUTALMAT OSZTOGAT HARKÁNY; A FÜRDÕVÁROS POLGÁRMESTERE HATHAVI ILLETMÉNYT, 3,3 MILLIÓ FORINTOT KAP.
A MINISZTERI BIZTOS FONTOSNAK TARTJA, HOGY TÁRSADALMI KÖZMEGEGYEZÉSRE BOCSÁSSÁK A 2019 SZEPTEMBERÉBEN ÉLETBE LÉPÕ NEMZETI ALAPTANTERVET.
VISSZAVONUL HOFFMANN RÓZSA, A KDNP-S POLITIKUS 2010-TÕL VOLT A MÁSODIK ORBÁN-KORMÁNY OKTATÁSÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁRA.
ORSZÁGOSAN 72 SZÁZALÉKOS AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYEK KIHASZNÁLTSÁGA - KÖZÖLTE AZ EMMI, A 9600 FÉRÕHELYET KRÍZISIDÕSZAKBAN 1500-ZAL NÖVELIK.
UTOLÉRTE A MINIMÁLBÉR A LÉTMINIMUMOT, AZ ÉRINTETTEK JÖVÕRE MÁR 92 EZER FORINTOT KÖLTHETNEK EL HAVONTA - ÍRJA A VILÁGGAZDASÁG.
KÉTOLDALÚ, CSEH-MAGYAR TÁRGYALÁST TARTOTT PRÁGÁBAN MILOS ZEMAN CSEH, ÉS ÁDER JÁNOS MAGYAR ÁLLAMFÕ.
MEG KELL ERÕSÍTENI AZ EURÓPAI HATÁROK VÉDELMÉT MONDTA ÁDER JÁNOS PRÁGÁBAN.
A BEVÁNDORLÁSI KVÓTÁK BEAVATKOZÁST JELENTENEK A BELÜGYEKBE JELENTETTE KI MILOS ZEMAN.
SZIJJÁRTÓ PÉTER BRÜSSZELBEN: EURÓPA BIZTONSÁGÁHOZ ERÕS EGYÜTTMÛKÖDÉS SZÜKSÉGES AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖTT.
REX TILLERSON: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TOVÁBBRA IS "ERÕSEN ELKÖTELEZETT" EURÓPAI SZÖVETSÉGESEI MELLETT.
EGYELÕRE ISMERETLEN OKBÓL MAGYARORSZÁGRA MENEKÜLT EGY ANKARAI IFJÚSÁGI NÉPTÁNCEGYESÜLET 11 TAGJA - JELENTETTE A DOGAN TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ÉS EGY TEHERSZÁLLÍTÓ VONAT A NÉMETORSZÁGI NEUSS KÖZELÉBEN, 50 EMBER MEGSÉRÜLT.
SIGMAR GABRIEL: VESZÉLYES KÖVETKEZMÉNYEI LENNÉNEK, HA WASHINGTON ELISMERNÉ JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSÁNAK.
TRUMP EGY TELEFONBESZÉLGETÉS SORÁN TÁJÉKOZTATTA MAHMÚD ABBÁSZT, HOGY TEL-AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE KÍVÁNJA ÁTHELYEZNI AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉGET.
FEDERICA MOGHERINI: JERUZSÁLEM STÁTUSÁT TÁRGYALÁSOK ÚTJÁN KELL RENDEZNI.
BEKAERT: AZ ELFOGATÓPARANCS VISSZAVONÁSA ELLENÉRE CARLES PUIGDEMONT LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK ÉS KABINETJÉNEK NÉGY TAGJA NEM HAGYJA EL BELGIUMOT.
HÍVEI KISZABADÍTOTTÁK KIJEVBEN A RENDÕRSÉGI MIKROBUSZBÓL MIHEIL SZAAKASVILIT.
AZ EGYKORI GEORGIAI ELNÖK AZ UKRÁN PARLAMENTNÉL TARTOTT BESZÉDÉBEN LEMONDÁSRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ UKRÁN FÕÜGYÉSZT, ÉS A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT VEZETÕIT.
SZAAKASVILI A FÕÜGYÉSZ SZERINT ÁLLAMCSÍNYT TERVEZETT, AZÉRT VETTÉK ÕRIZETBE; HIVATALOSAN BÛNSZERVEZETTEL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSSEL GYANÚSÍTJÁK A POLITIKUST.
ELTILTOTTÁK AZ OROSZ NEMZETI CSAPATOT A TÉLI OLIMPIÁTÓL.
NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG: AZ OROSZ SPORTOLÓK OLIMPIAI ZÁSZLÓ ALATT INDULHATNAK PHJONGCSHANGBAN A FEBRUÁRI TÉLI JÁTÉKOKON.
MOSZKVA: OROSZ BOMBÁZÓK MÉRTEK CSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORISTÁIRA DEIR-EZ-ZÓRBAN.
POKOLGÉPET ROBBANTOTT AZ ISZLÁM ÁLLAM EGY KISBUSZON A SZÍRIAI HOMSZ VÁROSÁBAN, LEGKEVESEBB 8-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK.
NÉHÁNY ÓRÁVAL A MEGNYITÓ UTÁN BEREKESZTETTÉK AZ ARAB MONARCHIÁK IDEI CSÚCSTALÁLKOZÓJÁT.
A CSÚCSTALÁLKOZÓ BEREKESZTÉSÉT A KATAR KÖRÜL KIBONTAKOZOTT ÖBÖL MENTI VISZÁLLYAL HOZTÁK ÖSSZEFÜGGÉSBE.
ENSZ-FÕBIZTOS: NEM ZÁRHATÓ KI, HOGY NÉPIRTÁS FOLYIK A ROHINGJÁK ELLEN MIANMARBAN.
MÁVINFORM: HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT EGY SZEGEDRE TARTÓ INTERCITY PILIS ÉS VECSÉS KÖZÖTT.
VIZSGÁLATOT INDÍTOTT A NÉBIH ÉS VISSZAHÍVTÁK A SAUSKA PINCÉSZET TÖBB TERMÉKÉT A FORGALOMBÓL.
JOGERÕSEN 10 ÉV FEGYHÁZRA ENYHÍTETTÉK A NEVELT LÁNYÁT SZEXUÁLIS KAPCSOLATRA KÉNYSZERÍTÕ ZALAI FÉRFI BÜNTETÉSÉT.
GYILKOSSÁG TÖRTÉNT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA SZEGED FELÉ VEZETÕ SZAKASZÁN, A CSENGELEI PIHENÕHELYNÉL; A RENDÕRSÉG KÉSÕBBRE ÍGÉRT TÁJÉKOZTATÁST.
VÁDAT EMELT A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG AZ ELLEN A FÉRFI ELLEN, AKINEK A LAKÁSÁRÓL TÖBB MINT 83 EZER GYEREKPORNÓ FELVÉTEL KERÜLT ELÕ, MÉG ÁPRILISBAN.