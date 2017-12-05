2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Prózai helyzet

Hír TV

2017. december 5., kedd 21:05, frissítve: kedd 22:13

Felfoghatatlan romlásról, hétköznapi elszigeteltségről beszél, miközben regényeivel próbál eljutni a fiatalokhoz is. Bár erről is azt mondja, kőkemény munka. Vendégünk volt Grecsó Krisztián író.

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