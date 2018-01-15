2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Pécsi pénzosztás

Hír TV

2018. január 15., hétfő 21:15, frissítve: kedd 08:03

Hétfőn jár le az a 100 milliós pályázati felhívás, amelyet a pécsi Az Emberség Erejével Alapítvány írt ki. Valóban csak migránssimogatók pályáztak Soros pécsi partnerszervezeténél? A Nyílt Társadalom Alapítványok szóvivője, Csontos Csaba válaszolt.