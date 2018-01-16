2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

Paranoia

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2018. január 16., kedd 21:45, frissítve: kedd 21:45

Németh Szilárd szerint Szél Bernadett Soros érdekeit szolgálja, ezért nem vehet részt a Soros-tervvel foglalkozó nemzetbiztonsági bizottsági ülésen. Vendégünk volt az LMP miniszterelnök-jelöltje, Szél Bernadett.

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