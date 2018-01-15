2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Osztódás

Hír TV

2018. január 15., hétfő 21:00, frissítve: kedd 07:59

Osztódással szaporodnak a miniszterelnök-jelöltek az ellenzéki oldalon. A hétvégén az Együtt választmányi elnöke is bejelentkezett kormányfőnek. Miben bízik? Ezt is megkérdeztük a saját listát is állító Együtt miniszterelnök-jelöltjétől, Szigetvári Viktortól.