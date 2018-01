Osztódással szaporodnak a miniszterelnök-jelöltek az ellenzéki oldalon. A hétvégén az Együtt választmányi elnöke is bejelentkezett kormányfőnek. Miben bízik? Ezt is megkérdeztük a saját listát is állító Együtt miniszterelnök-jelöltjétől, Szigetvári Viktortól.