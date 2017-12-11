Összefogás

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2017. december 11., hétfő 22:02, frissítve: hétfő 22:03

Egy nap alatt csaknem 9 millió forint támogatás érkezett a Jobbik számlájára, miután az ÁSZ 660 millióra büntette a pártot. Vendégünk volt Varga-Damm Andrea jobbikos politikus.

 

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