2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Orvoshiány

Hír TV

2018. január 18., csütörtök 21:44, frissítve: csütörtök 21:45

Ötezer orvos hiányzik a hazai rendelőkből és kórházakból. Aki teheti, külföldre vagy a magánellátásba megy. Vendégünk volt a Jobbik egészségpolitikusa, Gyenes Géza.

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