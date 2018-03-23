2018. március 23.,
péntek, Emőke napja

Országos csalás

Hír TV

2018. március 23., péntek 21:05, frissítve: péntek 21:55

A kamupártok sorozatban kiderülő hamis ajánlásai miatt a DK az EBESZ-hez fordult. Az ellenzéki párt szerint az országos csalássorozat a Fidesz érdeke. Vendégünk volt a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV