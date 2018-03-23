Országos csalás

BELIZE-I OFFSHORE SZÁMLÁN TART 1,2 MRD FT-OT SZABÓ ZSOLT FIDESZES KÉPVISELÕ - MAGYAR NEMZET.
AZ EGYÜTT JELEZTE: VAGYONNYILATKOZATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZNEK SZABÓ ELLEN, ÉS LEMONDÁSRA SZÓLÍTOTTÁK FEL A POLITIKUST.
HAVI 2,5 M FT, A VAGYONNYILATKOZATÁBAN NEM SZEREPLÕ JÖVEDELEMRE TESZ SZERT SZATMÁRY KRISTÓF FIDESZES KÉPVISELÕ 24.HU.
SZATMÁRY TAGADTA A 24.HU ÉRTESÜLÉSÉT, SZERINTE POLITIKAI LEJÁRATÁSRÓL VAN SZÓ.
PERT INDÍTOTT PHARAON FIA TIBORCZÉK KORÁBBI CÉGE ELLEN A POSTABANK SZÉKHÁZÁNAK TULAJDONJOGÁÉRT - ALFAHÍR.
ELSÕRE KÓSA LAJOS FELESÉGÉNEK ÍGÉRTÉK A 800 MILLIÓT NÉPSZAVA.
SORRA FÚJJA LE KÓSA NYILVÁNOS SZEREPLÉSEIT A FIDESZ A PÁRT HONLAPJÁRÓL, AZ ÚJFEHÉRTÓI FÓRUM IS ELMARAD - 444.
LOPÁS ÉS KÁROKOZÁS MIATT FELJELENTETTE AZ A FÉRFI SEMJÉN ZSOLT MINISZTERELNÖK-HELYETTEST, AKINEK A SZARVASÁT LELÕTTE.
AZ OLAF ÚGYNEVEZETT ELÕZETES ELJÁRÁSBAN VIZSGÁLJA, TÖRTÉNT-E CSALÁS A MAGYARORSZÁGI EU-S ÉLELMISZERCSOMAGOK ÜGYÉBEN 24.HU.
KUTATÁS - KORRUPCIÓKUTATÓ KÖZPONT: A KORMÁNYPÁRTI SAJTÓ BIZONYÍTOTTAN TERJESZTI AZ OROSZ PROPAGANDÁT.
SORRA KÜLDI A RENDÕRSÉG AZ 50 EZRES BÜNTETÉSEKET A DIÁKTÜNTETÉSEKEN RÉSZTVEVÕKNEK 444.
KORMÁNYHIVATALNOKOKAT KÉRTEK A FIDESZ-TÁBOR MOZGÓSÍTÁSÁRA EGY TITKOS TALÁLKOZÓN A FÕVÁROSI KORMÁNYHIVATALBAN ZOOM.HU.
LEFOGLALTA A RENDÕRSÉG AZ EGYÜTT EGYIK FÕVÁROSI JELÖLTJÉNEK AJÁNLÓÍVEIT, MERT TÖBB HAMIS ALÁÍRÁS IS SZEREPELT RAJTUK - ZOOM.HU.
JOGTALANUL SZEDETTE LE A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT MÁRCIUS 17-ÉN AZ LMP-S HADHÁZY ÁKOS PLAKÁTJAIT.
EGYÜTT: MÉG NINCS MEGÁLLAPODÁS AZ MSZP-PÁRBESZÉDDEL, DE PÁR HELYEN LESZ.
IRÁNYTÛ INTÉZET: JOBBIKOS POLITIKUS LEHET A KORMÁNYPÁRT ESÉLYES KIHÍVÓJA CSONGRÁD MEGYE 3. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN.
VÁLASZTÁSI SZAKÉRTÕ: AZ NVB A FIDESZ ÉRDEKÉBEN DOLGOZIK, A ROSSZ TÖRVÉNYEK A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYÉNEK UTÓLAGOS MEGSEMMISÍTÉSÉT OKOZHATJÁK.
MÁR 93-AN VISSZALÉPTEK AZ ÁPRILISI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS JELÖLTJEI KÖZÜL, A LEGTÖBBEN SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN.
TÜNTETNEK SZOMBATON AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK, AZ ÁGAZATBAN TAPASZTALHATÓ KIVÁNDORLÁSRA HÍVNÁK FEL A FIGYELMET.
LELÕTTÉK A TÁMADÓT, aki LÖVÖLDÖZÖTT ÉS TÚSZOKAT EJTETT EGY FRANCIA SZUPERMARKETBEN, TRÉBESBEN, SAJTÓHÍREK SZERINT HÁRMAN MEGHALTAK.
A TÁMADÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM VÁLLALTA MAGÁRA.
EU-CSÚCS - UNIÓS VEZETÕK: NAGYON VALÓSZÍNÛ, HOGY OROSZORSZÁG A FELELÕS AZ ANGLIAI MÉRGEZÉSÉRT.
MERKEL: TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK IS ELKÉPZELHETÕEK AZ ANGLIAI MÉRGEZÉS ÜGYÉBEN.
SZKRIPAL-ÜGY - KONZULTÁCIÓRA VISSZARENDELTÉK MOSZKVÁBÓL AZ UNIÓS NAGYKÖVETET.
THERESA MAY: OROSZORSZÁG ARCÁTLAN TÁMADÁST INTÉZETT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ELLEN.
A LITVÁN ELNÖK OROSZ DIPLOMATÁK KIUTASÍTÁSÁT FONTOLGATJA A SZKRIPAL-ÜGY MIATT.
ÕRIZETBE VETTEK 25 ANGOL FUTBALLSZURKOLÓT AMSZTERDAMBAN, AKIK ÖSSZETÛZÉSBE KEVEREDTEK A RENDÕRSÉGGEL.
ÉLETFOGYTIG TARTÓ BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A LONDONI METRÓBAN TAVALY MEGKÍSÉRELT POKOLGÉPES MERÉNYLET TETTESÉT.
EU-CSÚCS - A HUSZONHETEK ELFOGADTÁK TÁRGYALÁSI IRÁNYELVEIKET A JÖVÕBELI EU-BRIT KAPCSOLATOKRA VONATKOZÓAN.
LÁZADÁS ÉS KÖZPÉNZEK HÛTLEN KEZELÉSE MIATT VÁDAT EMELTEK CARLES PUIGDEMONT, ÉS TÖBB VOLT KATALÁN KORMÁNYTAG ELLEN.
MEGERÕSÍTETTE VLAGYIMIR PUTYIN GYÕZELMÉT A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG.
NICOLAS SARKOZY ÜGYVÉDJE FELLEBBEZNI FOG A RENDÕRI FELÜGYELET ELLEN.
FOLYTATÓDTAK A LÉGICSAPÁSOK KELET-GÚTÁBAN A TÛZSZÜNET ELLENÉRE, AMIT A MÁSODIK LEGNAGYOBB HELYI FEGYVERES SZERVEZETTEL ÍRTAK ALÁ.
7000 EMBERT FOGNAK EVAKUÁLNI KELET-GÚTAI TELEPÜLÉSEKRÕL, EBBEN ÁLLAPODTAK MEG A SZÍRIAI HATÓSÁGOK ÉS EGY ISZLAMISTA CSOPORT.
AKKORA A VÁLSÁG VENEZUELÁBAN, HOGY HÁROM NULLÁT TÖRÖLNI KELLETT A HELYI PÉNZNEMBÕL.
70 ÉV ÓTA ELÕSZÖR REPÜLHETETT ÁT IZRAELI UTASSZÁLLÍTÓ GÉP SZAÚD-ARÁBIA LÉGTERÉN.
TÖBBEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK EGY VIETNAMI TORONYHÁZBAN KELETKEZETT TÛZBEN.
3-2-ES VERESÉGET SZENVEDETT ITTHON A MAGYAR VÁLOGATOTT A FIFA VILÁGRANGLISTA 136. HELYÉN ÁLLÓ KAZAHSZTÁNI LABDARÚGÓ CSAPATTÓL.
EGY EMBER MEGHALT, AMIKOR ELÜTÖTTE EGY CSONGRÁD FELÉ HALADÓ SZEMÉLYVONAT KISKUNFÉLEGYHÁZÁN -DELMAGYAR.HU
KÁBÍTÓSZER-KERESKEDÕT FOGTAK EL A RENDÕRÖK SZEGEDEN, 1 KG MARIHUANÁT LEFOGLALTAK AZ OTTHONÁBÓL.
TELJESEN LEZÁRJÁK A NYUGATI PÁLYAUDVART SZOMBATON FELSÕVEZETÉK-KARBANTARTÁS MIATT.
4 FT-TAL DRÁGULT A BENZIN, A 95-ÖS ÁTLAGÁRA ÍGY 359 FT-RA NÕTT.