2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

Ördögi kör

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2017. november 14., kedd 22:27, frissítve: kedd 22:58

A kormány szuperkórházakat tervez, miközben a meglévőket sem képest rendesen finanszírozni. Idén eddig ötvenmilliárd forintos adósságot halmoztak fel az intézmények. Mit kellene tenni? Megkérdeztük Mihályi Péter közgazdászt.

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Mihályi PéterEgyenesen

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