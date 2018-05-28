2018. május 28.,
hétfő, Emil, Csanád napja

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Nyomkövető magatartás

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2018. május 28., hétfő 21:15, frissítve: hétfő 21:32

Már a börtön falain kívül, de még mindig nyomkövetővel mozoghat Császy Zsolt. A Nemzeti Vagyonkezelő korábbi értékesítési vezetője változatlanul az igazáért küzd. Vendégünk volt Császy Zsolt.

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