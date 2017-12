ATROCITÁSOK NÉLKÜL ÉRT VÉGET A JOBBIK ÁSZ-BÜNTETÉS ELLENI TILTAKOZÓ DEMONSTRÁCIÓJA A FIDESZ SZÉKHÁZA ELÕTT. A TÜNTETÉSEN RÉSZT VETT AZ LMP, AZ EGYÜTT ÉS A MOMENTUM IS. VONA GÁBOR: HIÁBA IMITÁL ORBÁN VIKTOR ÁLLANDÓAN SZABADSÁGHARCOST, MERT KÖZBEN AZ EMBEREK SZABADSÁGA ELLEN DOLGOZIK. A NÉPSZAVA MUNKATÁRSAI DÉL KÖRÜL AZT LÁTTÁK, HOGY A RENDÕRÖK KAMERÁKAT SZERELTEK FEL A FIDESZ SZÉKHÁZÁNÁL LÉVÕ VILLANYOSZLOPOKRA. MÉG MINDIG A FIDESZ A LEGELUTASÍTOTTABB PÁRT, A VÁLASZTÓK 26 SZÁZALÉKA NEM SZAVAZNA RÁ - IRÁNYTÛ INTÉZET. ÕRIZETBE VETTÉK SIMONKA CSABÁT, AZ MSZP ÓBUDAI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJÉT. AZ ÜGYÉSZSÉG A FÉRFIT ZSAROLÁSSAL, ÜGYVÉDI VISSZAÉLÉSSEL ÉS KÁBÍTÓSZER-KERESKEDELEMMEL IS GYANÚSÍTJA. AZ MSZP AZONNALI HATÁLLYAL FELFÜGGESZTI SIMONKA CSABA ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ PÁRTTAGSÁGÁT. ÚJABB VASÚTÉPÍTÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉGET ALAPÍTOTT MÉSZÁROS LÕRINC. ÁTFOGÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSI JAVASLATOT TETT AZ EGYÉNI KÖRZETEKRE AZ ELLENZÉKI PÁRTOKNAK AZ EGYÜTT. AZ NVB NEM HITELESÍTETTE A KANNABISZ LEGALIZÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉSEKET. HITLER ULTIMÁTUMÁHOZ HASONLÍTOTTA MARTIN SCHULZ EGYSÉGES EU-RÓL SZÓLÓ JAVASLATÁT LÁZÁR JÁNOS. SOROS-ELLENES NYILATKOZATOT FOGADOTT EL A PÉCSI KÖZGYÛLÉS, MELYBEN ÚGY FOGALMAZNAK: „NEM KÉRÜNK SOROSBÓL ÉS A BÉKÉTLENSÉGBÕL”. NEM KÖLTÖZHET BE PÉCSI IRODÁJÁBA EGY SOROS GYÖRGY ÁLTAL TÁMOGATOTT ALAPÍTVÁNY MNO.HU. FIDESZ: AZ MSZP FOLYTATJA SOROS GYÖRGY FORGATÓKÖNYVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁT, EZÉRT VITATJA EL A NEMZETI KONZULTÁCIÓ EREDMÉNYÉT. KÉTNAPOS UNIÓS CSÚCS KEZDÕDÖTT CSÜTÖRTÖKÖN BRÜSSZELBEN. A CSÚCSON A V4-EK MEGÁLLAPODTAK ABBAN, HOGY JELENTÕS ÖSSZEGGEL TÁMOGATJÁK A LÍBIAI HATÁRVÉDELMET. ELFOGADHATATLAN ANGELA MERKEL SZERINT, HOGY A V4-EK PÉNZZEL PRÓBÁLJÁK MEGVÁLTANI A SZOLIDARITÁST MENEKÜLTÜGYBEN. JEAN-CLAUDE JUNCKER SZERINT SIKERES A MENEDÉKKÉRÕK ÁTHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KVÓTARENDSZER. OSZTRÁK KANCELLÁR: HIBA LENNE FELADNI AZ UNIÓS MENEKÜLTÜGYI KVÓTÁKAT. DONALD TUSK: "DRÁMAIAN NEHÉZ" LESZ A BREXIT-TÁRGYALÁSOK MÁSODIK SZAKASZA. ANGELA MERKEL: KEMÉNY MUNKA ÁLL AZ UNIÓ ELÕTT A BREXIT-TÁRGYALÁSOK MÁSODIK SZAKASZÁBAN. DONALD TUSK: BÍZOM BENNE, HOGY SIKERÜL MAJD MEGÕRIZNI A BREXIT UTÁN AZ EURÓPAI UNIÓBAN MARADÓ TAGORSZÁGOK EGYSÉGÉT. KITÜNTETTE MERKELT A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLÕSÉG ELÕMOZDÍTÁSÁÉRT FINNORSZÁG. ISMÉT ÖSSZECSAPÁSOK VOLTAK A PALESZTIN TÜNTETÕK ÉS AZ IZRAELI BIZTONSÁGIAK KÖZÖTT A PÉNTEKI IMÁT KÖVETÕEN. JERUZSÁLEM ÉSZAK-KELETI RÉSZÉN ÉS A GÁZAI ÖVEZETBEN HÁROM PALESZTIN VESZTETTE ÉLETÉT. TELEFONON BESZÉLT EGYMÁSSAL AZ AMERIKAI ÉS AZ OROSZ ELNÖK, A KOREAI RENDEZÉS KERÜLT ELÕTÉRBE. SZERGEJ LAVROV: AZ IRÁNI ATOMALKU FELRÚGÁSA ÁRTANA AZ ÉSZAK-KOREAI RENDEZÉSNEK. REX TILLERSON: PHENJAN FENYEGETÕ MAGATARTÁSÁNAK BESZÜNTETÉSE ELENGEDHETETLEN A KÖZVETLEN PÁRBESZÉD MEGKEZDÉSÉHEZ. ÚJABB SZANKCIÓKAT VETETT JAPÁN KI ÉSZAK-KOREÁRA, HOGY ELÉRJE AZ ELRABOLT JAPÁNOK SZABADON ENGEDÉSÉT. KÉT AUTÜ ÖTKÖZÖTT A KUNSZENTMIKLÓST ÉS TASST ÖSSZEKÖTÕ 5205-ÖS SZÁMÚ ÚTON, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ BUDAPESTEN A III. KERÜLETBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 1-ES FÕÚTON GYÕR KÖZELÉBEN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 4-ES FÕÚTON MONORIERDÕNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. VISSZAVONTÁK A BÁRDOSI SÁNDOR OLIMPIAI EZÜSTÉRMES BIRKÓZÓ ELLEN KIADOTT KÖRÖZÉST. BKK: VÁLTOZIK TÖBB JÁRAT KÖZLEKEDÉSE A JOBBIK PÉNTEK DÉLUTÁNI DEMONSTRÁCIÓJA MIATT. VÁDAT EMELTEK EGY JOGOSULATLANUL, 15-20 SZÁZALÉKOS KAMATRA KÖLCSÖNÖKET NYÚJTÓ KECSKEMÉTI ÜGYVÉDDEL SZEMBEN.