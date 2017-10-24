Nincs Soros-terv

2017. október 24.,
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2017. október 24., kedd 22:19, frissítve: kedd 22:20

A konzultáció rémmesével riogat, az viszont szégyen, hogy ennyire lenézik a választókat – véli az Antall-kormány külügyminisztere. Vendégünk volt Jeszenszky Géza.

 

Jeszenszky GézaEgyenesen

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