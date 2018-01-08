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NER-milliárdosok

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2018. január 8., hétfő 22:10

Milliókat szórnak el egy este alatt az elmúlt években mesés vagyonokat felhalmozó NER-lovagok​. Az Orbán-kegyencek luxus életét mutatja be egy cikksorozatban az Index szerzője. Vendégünk volt Brückner Gergely.

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EgyenesenBrückner Gergely

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