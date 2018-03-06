2018. március 7.,
szerda, Tamás napja

Nem kapkodnak

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2018. március 6., kedd 21:10, frissítve: kedd 22:05

Elkezdte begyűjteni az Elios-botránnyal kapcsolatos papírokat az önkormányzatoktól a rendőrség. Akár 25 év fegyház is fenyegetheti azokat, akik benne voltak a szervezett csalásban. Vendégünk volt az LMP képviselőjelöltje, Vágó Gábor.

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