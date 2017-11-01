2017. november 1.,
szerda, Marianna napja

11°

Narancsvidék

Hír TV

2017. november 1., szerda 22:14, frissítve: szerda 22:15

Tovább erősödött a Fidesz a Medián felmérése szerint. A biztos szavazóknál 60 százalékos a kormánypárt támogatottsága, ugyanez a Jobbiknál 14, az MSZP-nél 9 százalék. Az okokról Hann Endrét, a Medián igazgatóját kérdeztük.

MediánHann EndreEgyenesen

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV