Narancsvidék

REGGELI JÁRAT 5:50-TÕL, A MÛSORVEZETÕ: HEER ORSOLYA. TERVEZETT TÉMÁINK:
6:30 - MEGVILÁGOSODHAT A CÖF-TÁMOGATÁSOK HÁTTERE. VENDÉG: HAJDU NÓRA ALELNÖK, EGYÜTT.
6:40 - A HOSPICE SZOLGÁLAT NORMATÍV TÁMOGATÁSÁT KÖVETELIK A LIBERÁLISOK. VENDÉG: BÕSZ ANETT ÜGYVIVÕ, LIBERÁLISOK.
7:40 - EGYSZERÛSÖDIK A RÖVIDTÁVÚ LAKÁSKIADÓK ADÓZÁSA. VENDÉG: BACSKÓ LÁSZLÓ ÜGYVÉD.
8:30 - AZ ÚJRAIPAROSÍTOTT ORSZÁG. A PERONON: ILLÉS ZOLTÁN VOLT KÖRNYEZETVÉDELMI ÁLLAMTITKÁR.
MINDENSZENTEK ÜNNEPE ÉS HALOTTAK NAPJA - TOVÁBB TARTANAK NYITVA A TEMETÕK, RENDKÍVÜLI JÁRATOKAT INDÍT A BKK.
KÖTELES HASZNÁLNI TEGNAPTÓL MINDEN KÖZFINANSZÍROZOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ AZ ÚJONNAN INDULÓ ELEKTROMOS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERT.
JOBBIK: A KORMÁNY EGY ALIG MÛKÖDÕKÉPES HÁLÓZATBA CSATLAKOZTATVA HAZÁRDÍROZIK EMBEREK MILLIÓINAK SZEMÉLYES ADATAIVAL.
TEGNAP MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS A CSALÁDI HÁZAK KÖTELEZÕ KÉMÉNYELLENÕRZÉSÉNEK ELTÖRLÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT.
A SZAVAZÁSRÓL HIÁNYZOTT SEMJÉN ZSOLT ÉS ORBÁN VIKTOR, AZ ELLENZÉK SZERINT A KORMÁNY JÁTSZIK AZ EMBEREK ÉLETÉVEL.
NEM LESZ HANGOS A KILAKOLTATÁSOKTÓL A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY, ÁPRILIS 30-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUMOT AZ ORSZÁGGYÛLÉS.
MEDIÁN: HAT ÉS FÉL ÉV UTÁN ISMÉT 40 SZÁZALÉKON A FIDESZ A TELJES NÉPESSÉG KÖRÉBEN.
KAMPÁNYT INDÍT A DK, HOGY VONJÁK MEG A HATÁRON TÚLIAK SZAVAZATI JOGÁT, DE ÁLLAMPOLGÁRSÁGUK MEGMARADNA.
FIDESZ: MIALATT GYURCSÁNY A MIGRÁNSOKAT BETELEPÍTENÉ, A MAGYAROK ELLEN GYÛLÖLETKAMPÁNYT INDÍT.
MOMENTUM: A FIDESZ KIREKESZTÉSÉRE A DK KIREKESZTÉSSEL VÁLASZOL.
A MOMENTUM A KÜLHONI MAGYAROK SZÁMÁRA KÜLÖN VÁLASZTÓKÖRZETEKET KREÁLNA, ÍGY A LISTÁS SZAVAZAT MELLETT EGYÉNI SZAVAZATHOZ JUTTATNÁ ÕKET.
MIND A 106 EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN INDÍT JELÖLTET A MOMENTUM, A PÁRT LEGISMERTEBB ARCAI BUDAPESTEN PRÓBÁLKOZNAK.
NÉGY FORINTTAL DRÁGULT AZ ÜZEMANYAG, A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI ÁRA 351, A GÁZOLAJÉ 362 FT-RA NÕTT.
LEMONDOTT SIR MICHAEL FALLON BRIT VÉDELMI MINISZTER, AZZAL INDOKOLTA LEMONDÁSÁT, HOGY VISELKEDÉSE "NEM FELELT MEG AZ ELVÁRÁSOKNAK".
WASHINGTONBAN TÁRGYAL KOVÁCS ZOLTÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ ÉS BAKONDI GYÖGY MINISZTERELNÖKI BELBIZTONSÁGI FÕTANÁCSADÓ.
LÖVÖLDÖZNI KEZDETT, MAJD EGY KISTEHERAUTÓVAL KERÉKPÁROSOK KÖZÉ HAJTOTT EGY FÉRFI NEW YORKBAN.
A TÁMADÁSBAN LEGKEVESEBB 8-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK, 11-EN MEGSEBESÜLTEK, AZ ELKÖVETÕT, EGY ÜZBEGISZTÁNI BEVÁNDORLÓT ELFOGTÁK.
AZ FBI TERRORTÁMADÁSKÉNT KEZELI AZ ÜGYET.
A MERÉNYLÕ ARABUL ÍRT ÜZENETET ÉS HETEKIG TERVEZTE TETTÉT - KÖZÖLTE JOHN MILLER, A NEW YORK-I RENDÕRSÉG HELYETTES VEZETÕJE.
DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK AZONNALI EGYEZTETÉSEKET KEZD A KONGRESSZUSSAL A VÍZUMLOTTÓ-PROGRAM BESZÜNTETÉSÉRÕL.
CNN: AZ ISZLÁM ÁLLAM NEVÉBEN KÖVETTÉK EL A NEW YORK-I GÁZOLÁSOS MERÉNYLETET.
A NEW YORK-I POLGÁRMESTER SZERINT NINCS TERRORFENYEGETETTSÉG A VÁROSBAN.
FERENC PÁPA FÁJDALMÁNAK ADOTT HANGOT A SZOMÁLIÁBAN, AFGANISZTÁNBAN ÉS KEDDEN NEW YORKBAN ELKÖVETETT TERRORISTA MERÉNYLET MIATT.
MEGEGYEZETT EGYMÁSSAL A MÉRÉSÉKELT FATAH ÉS A RADIKÁLIS HAMASZ, A GÁZAI ÖVEZETI ÁTKELÕKET A PALESZTIN HATÓSÁG ELLENÕRZI.
ANDREJ BABIS, A CSEH VÁLASZTÁSOKON GYÕZTES ANO MOZGALOM ELNÖKE OLYAN KORMÁNYT AKAR FELÁLLÍTANI, AMELY AKTÍVAN RÉSZT VESZ AZ EU MEGREFORMÁLÁSÁBAN.
FELFÜGGESZTETTE KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGI DEKLARÁCIÓJÁT A SPANYOL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG.
CARLES PUIGDEMONT FELMENTETT KATALÁN ELNÖK NEM KÉR MENEDÉKJOGOT A BELGA HATÓSÁGOKTÓL.
INDIÁBAN FELROBBANT EGY HÕERÕMÛ GÕZKAZÁNJA, A BALESETBEN LEGKEVESEBB 8-AN MEGHALTAK ÉS 90-EN MEGSÉRÜLTEK.
HARVEY WEINSTEINT ÁBRÁZOLÓ BÁBUT ÉGETNEK EL AZ IDEI GUY FAWKES-NAPI ÜNNEPSÉGEN AZ ANGLIAI EDENBRIDGE-BEN.
SZERDÁN KIGYULLADT EGY 10 EMELETES ÉPÜLET EGYIK 8. EMELETI ERKÉLYE CSEPELEN, KÉTSZÁZ EMBERNEK KELLETT ELHAGYNI OTTHONÁT AZ OLTÁS IDEJÉRE.
LEGURULT A GÁTRÓL ÉS FELBORULT EGY AUTÓ JÁSZKISÉR KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGHALT.
ELSZÁLLÍTOTTÁK A TÛZSZERÉSZEK AZT A HARCKOCSIAKNÁT, AMELYET EGY XI. KERÜLETI ÓVODA UDVARÁN TALÁLTAK.
ÕRIZETBE VETTÉK A KEDDEN MISKOLC KÖZELÉBEN HÁROM HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ BALESETET OKOZÓ KAMIONSOFÕRT.