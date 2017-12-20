Narancsuralmi rendszer

2017. december 20.,
szerda, Teofil napja

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2017. december 20., szerda 22:00, frissítve: szerda 22:43

A Fidesz egész évben több támogatót tudhatott a háta mögött, mint az összes többi párt együttvéve – ezt derül ki a Medián visszatekintő elemzéséből. Vendégünk a kutatócég vezetője, Hann Endre volt.

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