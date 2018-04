Nagy bejelentésre készülnek a szombati, kormányellenes tüntetés szervezői. A Kossuth térre, ahogyan a múlt héten is, most is tízezreket várnak. Hozhat-e látványos sikert a parlamenten kívüli ellenállás? Bodacz Balázs erről is beszélgetett Lukácsi Katalinnal és Homonnay Gergellyel.