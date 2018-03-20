Működésképtelen

2018. március 20.,
kedd, Klaudia napja

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2018. március 20., kedd 21:00, frissítve: kedd 22:40

Tovább bojkottálja a Fidesz a nemzetbiztonsági bizottságot. Kósa Lajos tárca nélküli miniszter milliárdos bizniszét akarták tisztázni, de a fideszes képviselők nem mentek el. Vendégünk volt a bizottság szocialista elnöke, Molnár Zsolt.

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