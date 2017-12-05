2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

MNB-s luxuslakások?

Hír TV

2017. december 5., kedd 21:15, frissítve: kedd 22:14

Irodaházak mellett luxuslakásokat is építhet a Matolcsy-féle MNB-alapítvány vagyonkezelő cége a Váci úton. Közben sem országosan, sem a fővárosban nincs elég szociális bérlakás. Vendégünk volt Szabó Szabolcs, az Együtt országgyűlési képviselője.

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