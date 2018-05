Huszonnyolc éve arról álmodik Kövér László, hogy bizonyos témákban legyen egyetértés a kormánypárt és az ellenzék között. Az újraválasztott házelnökkel az állami hírügynökség készített nagyinterjút, amelyből az is kiderül, hogy Kövér szerint a Parlamentben mindenki bunkó, aki nem fideszes. Lesz-e így valaha is konszenzus? Kálmán Olga erről is beszélgetett Szalma Botonddal és Vágó Gáborral.