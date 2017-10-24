2017. október 24.,
kedd, Salamon napja

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2017. október 24., kedd 22:22, frissítve: kedd 22:23

Több száz milliós villát vásárolt Buda egyik legdrágább részén Orbán Viktor veje, Tiborcz István. Kálmán Olga erről is beszélgetett Szalma Botonddal és Dömsödi Gáborral.

 

Szalma BotondTiborcz IstvánDömsödi GáborEgyenesen

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