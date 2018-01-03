2018. január 4.,
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Mészáros újabb milliárdos biznisze

Hír TV

2018. január 3., szerda 21:25, frissítve: szerda 22:47

Már a hazai áramellátás ötöde is Mészáros Lőrinc kezébe került, miután megvette a Mátrai Erőművet. Mekkorát kaszálhat és ez milyen veszélyekkel jár? Megkérdeztük Illés Zoltán volt fideszes környezetvédelmi államtitkárt.

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Illés ZoltánEgyenesen

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