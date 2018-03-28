2018. március 28.,
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Mennyit buktak a kisemberek?

Hír TV

2018. március 28., szerda 20:00, frissítve: szerda 21:40

Három éve bukott be a Quaestor. A kisbefektetők 6 millió helyett külön törvény alapján 30 millió forintig kaphattak kártalanítást, sokan azonban mégis folyamatosan tüntettek. Mennyire volt korrekt a kárrendezés? Itt volt a Quaestor-károsultak képviselője, Kálmán-Pikó István. 

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